5月31日に東京ドームで最後のライブを行い、同日をもって活動を終了した嵐。6月1日には、各局のワイドショーでラストステージのパフォーマンスやメンバーからの挨拶が流れた。「昨年5月に活動再開を発表して以降も、嵐の5人が揃った姿はファンクラブ向けの映像や告知を目的としたSNSでしか公開されていませんでした。そのため、テレビ局は初めて活動再開後の嵐の映像を放送できたことになります。これまで各局は過去の映像を使った