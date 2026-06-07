【前編】『時すでにおスシ!?』主演・永作博美「いつ辞めてもおかしくなかった」やる気なし若手時代を変えた“成功体験”から続く現在、放送中の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系、毎週火曜日22時〜）で主演を務める永作博美さん（55）。茨城県の自然のなかで、のびのび育った幼少期。しかし、16歳になると、母から突然家事を任されるように。当時は反発したが、その後女優として、そして母として奮闘するうちに、心のなかに