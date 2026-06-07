7月24日より全国公開される映画『仮面ライダーゼッツ&超宇宙刑事ギャバン インフィニティWヒーロー夏映画2026』より、「仮面ライダーゼッツ」「ギャバン・インフィニティ」の映画限定フォームが解禁された。また、第1弾入場者特典も発表された。○仮面ライダーゼッツエージェンドリーム映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫(よろずばく)が変身する新フォーム「仮面ライダーゼッツエージェンドリーム」が登場する。先日