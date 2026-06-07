伸び伸び育った幼少期。だが、16歳になると突然、母から夕食を作るミッションを与えられた。「なんで私が」。当時は反発したが、いまになって母の思いがわかるようになったという。なぜなら、私も母になったから。女優・永作博美。これまで、映画やドラマで、さまざまな女性を演じてきた時代を代表する女優だ。そんな彼女が、次に演じるのは、子離れしようとする母親。すべてが演技の糧になってきたという半生を語った。「これまで