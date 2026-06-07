数年前のジーンズをなんとなく穿き続けている40・50代に、毎日のデニムスタイルを無理なくアップデートできそうな「デニムパンツ」をご紹介します。今回は、【しまむら】で展開されている【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】のデニムパンツをピックアップ。大人の体型変化をカバーしながら、今っぽさを取り入れられそうです。 ゆるさのあるシルエット