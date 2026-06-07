「もったいない」が口癖の義母。最初は我慢して合わせていたものの、出産後は赤ちゃんにまで“節約ルール”を押しつけるように。さらに真夏の義実家で起きた出来事をきっかけに、ついに嫁の不満が限界突破！？ 今回は筆者の友人から聞いたモヤモヤが止まらない義実家エピソードをご紹介します。 節約命の義母 超がつくほどの節約家である義母にこれまでずっと悩まされていました。 「ティッシュは半分に切って