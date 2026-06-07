お笑い芸人の玉袋筋太郎（58）が6日、東京・明治記念館で「第一回芸能生活四十周年を祝う会」を開催した。芸能界だけでなく、政界、角界、格闘技、競輪、放送、スナック・居酒屋といった業界から約200人が出席し、幅広い交友関係を物語った。 【写真】別居中の妻・紀子さん（右）と息の会ったやりとりを披露 玉袋は高校を卒業した1986年、師匠・ビートたけしの元に弟子入りし、87年に水道橋博士と漫才コンビ「浅草キ