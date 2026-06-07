婚活写真・宣材写真のSTUDIO FUNを運営する株式会社best はこのほど、婚活中のZ世代209人を対象に、婚活のプロフィール写真に関する調査を実施。結果を公表した。 【調査結果】カメラマン姿が似合う男性芸能人ランキング 「カメラマン姿が似合う男性芸能人を教えてください。（複数回答可)」と聞いたところ、第3位は「鈴木亮平」(39人)だった。主な意見として「優しい笑顔と気遣いで自然な表情を引き出せそうだから」(