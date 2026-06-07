歌手のシャキーラが、自身のこれまでの経験を振り返り、予想以上に強かった自分に驚いていると語った。2022年には元サッカー選手のジェラール・ピケとの破局を公に経験するなど、波乱の多い人生を歩んできた。 【写真】2児の母でもあるシャキーラ ピープル誌のインタビューで「私はもっと弱い人間だと思っていた。でも人生が示したのは違った」と率直に明かした。これまでの試練につい