空前の株高に賃上げと景気の良い話が聞こえてくるが、長引く物価高に庶民の財布のヒモは固くなるばかり。物価上昇よりも賃金が伸びているはずなのに「強い経済」が実現する気配は皆無だ。【もっと読む】日本は「円安・ナフサ高・代替調達高」の三重苦…6〜8月で5000品目超「値上げラッシュの夏」が庶民を襲う厚労省が5日発表した4月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を加味した実質賃金は前年同月