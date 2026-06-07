ベルギーがチュニジアに5-0で快勝国際親善試合が現地時間6月6日に行われ、北中米ワールドカップ（W杯）に出場するベルギー代表とチュニジア代表が対戦。ベルギーが5-0で圧勝した。MFケビン・デ・ブライネのミドルシュートがゴール前を固めるチュニジアの守備をこじ開けた。ベルギーは本大会でグループGに入り、エジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。一方のチュニジアはグループFで日本、オランダ、スウェーデンと同