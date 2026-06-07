7日早朝、JR米沢駅近くの線路上でクマ1頭が目撃されました。米沢市や警察によりますと7日午前5時半ごろ、JR米沢駅南側の線路上でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ1メートルです。また、午前6時20分ごろには米沢市芳泉町でも体長1メートルほどのクマが目撃されています。これまでのところ人的・物的被害は確認されていません。米沢市と警察は近くの住民などに注意を呼びかけています。