バレーボール男子日本代表が７日、今季初戦を迎えるネーションズリーグ（ＮＬ）＝ １次リーグ中国大会１０日開幕＝に向けて出発。出国前の羽田空港で取材に応じたオポジット・西田有志（大阪Ｂ）は、２季ぶりの代表戦へ「自分の１年間やってきたものをただやるだけ。チームが勝っていく姿を届けられるようにしたい」と意気込んだ。２４年パリ五輪後の昨季は、個人のトレーニングのために代表活動に参加していなかった。今季は