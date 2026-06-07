児童虐待の対応件数は2024年度時点で22万件を超えた。統計開始以来、初めて減少に転じたものの、過去最多だった2023年度に次いで2番目に多く高止まりしている状況だ。また、日本では子どもの9人に1人が貧困状態にあるとされ、人知れず苦しい生活を送っていることも多い。【画像】「金食い虫だな！」と父から言われ続けてきた女性の半生そうした貧困家庭など困難に直面している子どもたちと、その支援にフォーカスした書籍『大