〈「金食い虫だな」1歳で両親が離婚→父から実家を追い出され…“ヤングケアラー”として生きてきた20代女性が明かす「ネグレクト父との生活」〉から続く児童虐待の対応件数は2024年度時点で22万件を超えた。統計開始以来、初めて減少に転じたものの、過去最多だった2023年度に次いで2番目に多く高止まりしている状況だ。また、日本では子どもの9人に1人が貧困状態にあるとされ、人知れず苦しい生活を送っていることも多い。【画