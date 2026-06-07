お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。まさかの過去を明かした。ラジオでも共演中のますだおかだ・岡田圭右と“仲良しバスツアー”と題し、車中ではMC・かまいたちとトークを展開した。「M-1グランプリ2004」優勝前は、相方・山崎弘也がヒッピホップ風の衣装で本来のテンションの高さを抑えた芸風だったと回想。岡田からは「柴田君