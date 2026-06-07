歌手アンジェラ・アキ（38）が6日、日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。今年4月、緊急手術したことを振り返った。MC今田耕司が「ニュースにもなってましたけど、手術、大丈夫ですか体調」と質問した。アンジェラは「なったときは合併症にモナって、肺とかにも管を入れたりとか、そういう大変な状況だったんですけれども、もう全然回復しましたので…ありがとうございます」と話した。今年4月、突然の腹痛で救