〈ハサミで腕を切り「精神病院に連れていって！」父から虐待→高校生で“ほぼホームレス状態”に…ヤングケアラーとして育った20代女性が送った絶望の日々〉から続く高止まりしている「児童虐待の対応件数」。2024年度は22万件と、歴代2番目に多かった。そうした困難に直面している子どもたちと、その支援にフォーカスした書籍『大人は気づいてくれない 貧困脱出への伴走型支援』（岩波書店）から一部抜粋。1歳で両親が離婚した