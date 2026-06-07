木村太一監督の映画『FUJIKO』の公開記念舞台あいさつが6日、東京・TOHOシネマズ 日比谷で行われ、主演の片山友希、共演の渡辺友那、YOU、リリー・フランキー、岸本加世子、企画・プロデューサーのMEGUMIらが登壇した。【動画】映画『FUJIKO』予告編木村太一監督の映画『FUJIKO』の公開記念舞台あいさつが6日、東京・TOHOシネマズ 日比谷で行われ、主演の片山友希、共演の渡辺友那、YOU、リリー・フランキー、岸本加世子、木村