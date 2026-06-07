元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって節目となったこの春を振り返った。5月は主演舞台「はがきの王様」が上演された松岡。「自分の舞台がMMsunという会社を立ち上げて一発目の舞台だった」とした上で「約8年ぶりの男役っていうはおかしいけど、ヤロウの役をやっていた。それまで、ミタゾノさんとかドラァグクイーンとか、そういう役が多かったもんですから。