女優朝岡実嶺が7日までに自身のインスタグラムを更新。「TOHJIRO」名義でも活躍した夫の映画監督、伊藤智生氏が「ステージ4」の肺がんと診断されたことを公表しながら、その様子を映画におさめたことを報告した。朝岡は「とてもとても大切な人と映画を作りました。タイトルは『StageIV』」と切り出し、「昨年の3月にステージ4の肺がんと診断された私の夫で映画監督の伊藤智生と私の物語です」と告白した。夫と笑顔で並ぶツーショッ