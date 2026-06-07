栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は、殺害された女性の息子2人を襲った強盗殺人未遂の疑いで、指示役とみられる夫婦を午後にも再逮捕する方針です。この事件は5月14日、上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、実行役の少年4人や指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が強盗殺人の疑いで逮捕されています。警察は実行役の少年4人について、富山さんの長男と次男の頭などを