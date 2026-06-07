人気コスプレーヤーの真中つぐが7日までに、自身のインスタグラムを更新。「つぐつぐコミケ当選しました祝」とつづり、今夏に開催されるコミックマーケットに参加することを報告した。プールを背にした紺色の競泳水着ショットをアップ。ハイレグの角度に加え、胸元やへそ部分があらわになった衝撃的なデザインの水着姿を添え「魔改造水着コレクション作るぞ」とイベントに向けて意気込んだ。ファンやフォロワーからも「美しすぎる