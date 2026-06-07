歩きたくなくなってしまったワンコが、「立ったまま寝たフリ」をする姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で13万5000回再生を突破し、「なんちゅー顔ｗ」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：歩かなくなってしまった犬→抱っこしてほしくて『立ったまま眠ったフリ』をして…『まさかの表情』】 歩きたくない…→立ったまま寝たフリ TikTokアカウント「honeyl220