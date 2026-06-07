豆柴さんの『唸り声』が聞こえてきて、何かあったのかと急いで駆けつけた結果…。想定外だった『平和すぎる』光景が尊いと話題になっているのです。 思わず笑顔になること間違いなし、微笑ましいその光景は記事執筆時点で48万回を超えて表示されており、4.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『ヴッ』という犬の唸り声が聞こえたので、急いで見に行った結果→『想定外な光景』】 柴犬の『唸り声』が聞