保護したばかりの子猫とちょっぴり気難しいゴールデンさん。大丈夫かな…そんな心配は杞憂だったようで…！？わんこと子猫の微笑ましい投稿には、「懐の大きいイケメンだわ♡」「可愛い～優しい～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：気難しい性格の大型犬が『子猫にちょっかいをかけられた』結果→『怒るかな』と思いきや…想定外の尊い光景】 気難しいワンコが子猫と触れ合う