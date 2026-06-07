戦争などによって生まれた傷や記憶をどのように語り継いでいくべきなのかを話し合うイベントが京都市で開かれました。 このイベントには戦争や災害などの分野に長年携わってきた大学の研究者とジャーナリストの3人が登壇しました。 上智大学の中村江里准教授は戦争中の加害行為などで心に傷を負うことがあると説明。 太平洋戦争で心に傷を負い「戦争トラウマ」を抱えることになった元兵士の中には家族を虐待する