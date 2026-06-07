aespa（エスパ）のKARINA（カリナ＝26）とWINTER（ウインター＝25）が、過去に宗教団体所属と思われる人に加入の誘いを受けたエピソードを公開した。メンバー4人は5日、YouTubeチャンネルのバラエティー・トーク番組に出演した。トークの中で2人はぞれぞれ、道を歩いていた時「神を信じますか？」と言い寄る人について行ったことがあることを明かした。話題が「WINTERが、人の言うことをすぐ信じてしまう傾向がある」と他の3人のメ