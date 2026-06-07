2002年の日韓ワールドカップで韓国代表ベスト4の主役であるユ・サンチョルさんが、闘病の末にこの世を去ってからいつの間にか5年が過ぎた。去る2021年6月7日、ユ・サンチョルさんは膵臓がんの闘病中に50歳でこの世を去った。【写真】Jリーグ時代の姿も…生前のユ・サンチョルさん彼は、韓国プロサッカーKリーグの仁川（インチョン）ユナイテッドで監督として活動していた2019年11月、膵臓がんステージ4の診断を受けた。引退後は治