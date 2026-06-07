K-POPの“本場”が韓国であることは、改めていうまでもない。しかし、K-POPコンサートがより多く開かれているのは、実は日本だ。【写真】aespa・カリナ、“反則級”のメリハリ韓国発の音楽でありながら、トップアイドルの大型公演となると、韓国より日本のほうが公演回数も規模も大きくなるケースが多いという。韓国SBSは最近、トップクラスのK-POPアイドルグループによる公演が、韓国よりも日本で多く開かれていると報じた。報道