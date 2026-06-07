東方神起のユンホが、音楽番組でチャンミンの誕生日を祝った理由を告白した。去る6月6日、韓国で放送されたMBC『撮るなら何する？』では、ソウルに遊びに来た光州（クァンジュ）出身のユンホと全州（チョンジュ）出身のコメディアン、クァク・ボムが出演し、「田舎者たちの全盛期〜銭の戦争」全羅道（チョルラド）編が組まれた。【写真】ユンホ、色気全開の“濡れ髪ショット”同日、タレントのハハは「今、起亜タイガース（韓国の