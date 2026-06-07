ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」と「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」を、2026年6月10日から7月7日までの期間限定で発売する。球場店舗･動物園店舗を除く、全国のフレッシュネスバーガー店舗で取り扱う。【柚子胡椒と生七味が香る本格バーガー2種の画像はこちら】◆「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」税込720円店内で素揚げした茄子と、ネギ･