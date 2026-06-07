今日7日(日)は、台風のたまご(熱帯低気圧)から変わった低気圧が、本州の南岸を東へ進むため、広い範囲で気圧が低下する見込みです。特に、四国や近畿、東海で影響度「大」です。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。今日7日(日)台風のたまごから変わった低気圧の影響大台風6号の影響で、九州〜関東では6月として記録的な大雨となりました。地面にはたっぷりの水分を含ん