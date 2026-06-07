きょう（7日）午前、栃木県大田原市で木造住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。きょう午前4時45分ごろ、大田原市河原の住宅で、「建物が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。警察によりますと、火事があったのは木造平屋建ての住宅で、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅は全焼しました。この火事で、50代の次男が手にやけどをして病院に運ばれたほか、焼け跡から1