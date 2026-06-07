俳優の舘ひろし(76)が、7日までにNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）公式インスタグラムのリール動画に出演。父の職業や意外な食生活を明かす場面があった。5日の「あさイチ」にゲスト出演していた舘のアフタートークとして公開された動画で、視聴者から「長年続けている食生活の習慣があれば教えてください」との質問が寄せられた。舘は「まあでもそうですね、好き嫌いはする、という」と意外な回答。「親父が医者だったん