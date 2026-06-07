■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本3ー0ドイツ（日本時間7日、カナダ）【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ、ネーションズリーグ。前回、4位の女子日本代表（世界ランク5位）はドイツ（同10位）にストレート勝ち（25ー20、25ー15、26ー24）で開幕から3連勝した。予選ラ