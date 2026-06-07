年金受給開始年齢は原則65歳です。しかし、これを65歳以降75歳までのあいだで任意に後ろ倒しすることによってその分増額した年金が受け取れる制度を「年金の繰下げ受給」といいます。65歳より前に受け取る「繰上げ受給」の場合には老齢基礎年金と老齢厚生年金をセットで繰り上げるほかありませんが、繰下げ受給の場合には“別々に”申請できることをご存じでしょうか。本記事ではニックFP事務所のCFP山田信彦氏が、竹田さん（仮名