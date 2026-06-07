台湾ではこのところ、馬英九元総統の「認知症説」がこれまで以上に関心を集めている。興味深いのが、妻や姉といった家族は、認知症の名こそ出さないが、馬元総統の心身の健康を気遣う考えを表明した一方で、馬英九基金などにも関係する古くからの側近が「認知症説」を完全否定していることだ。馬元総統の一部側近には、金銭面などでの不正行為があったとの疑いも出ている。香港誌の亜洲週刊が伝えた。馬元総統の妻の周美青さんと姉