記憶の引き出しにある単語をパズルのピースに見立てるだけで、いつもの言葉が新しい表情を見せてくれます。移動中や家事の合間などのなにげないスキマ時間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 今回は、大切な贈り物や、人生の歩みを連想させる言葉をテーマに用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：た