「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月8日（月）から、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界観をデザインしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】エンダードラゴンを大胆にデザイン！ 「マインクラフト」コラボの新作アイテム一覧■2色の配色がおしゃれ今回新たに登場するのは、『マインクラフト』のユニークなキャラクターやモチーフをグラフィックでデザインし