熱くなりすぎてしまったようだ。現地６月６日に国際親善試合でポルトガルとチリが対戦。前半の終了間際に、両チームから１人ずつ退場者が出た。ゴールライン付近でチリのフェリペ・ファウンデスとポルトガルのジョアン・カンセロが激しい攻防でもつれ合うと、チリのイバン・ロマンがカンセロに詰め寄る。そこにラファエウ・レオンが参戦。ロマンを何度も突き飛ばす。ほどなくして双方の選手が入り乱れる状態になり、ピッチ上