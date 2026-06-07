若者らが薬を過剰に服用する「オーバードーズ」が問題となっていますが、6日、大阪・ミナミで若者の薬の乱用防止を呼びかけるイベントが行われました。 イベントでは未成年が大量の薬を買いに来たケースでどのような対応をするかの実演や啓発ポスターの掲示などが行われました。 オーバードーズをすると幻覚などによって不安やストレスから解放されると言われていますが