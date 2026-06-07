俳優の本木雅弘が６日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。実家の職業について明かした。ＭＣの加藤浩次から「食べ物の方は自分で作ったりするんですか？」と尋ねられた本木は「多少ですけれどもね」とうなずくと、「まあ元々、埼玉県の農家の出身なので」と、実家の仕事について明かした。加藤が「ああ、そうなんですね」と驚くと、本木は「基本的には新鮮な、みずみずしい物を多く頂いていたっていうのがあるので