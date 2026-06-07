北海道根室市で５日、道東地方でラッコの調査をしている京都大野生動物研究センターの三谷曜子教授による講演会が開かれた。三谷教授は、根室のラッコは餌を取るための潜水時間がアラスカのラッコより短く、水産資源が豊かな証拠だと説明した。ラッコは北太平洋のみに生息し、環境省のレッドリストで絶滅危惧１Ａ類（絶滅の危険性が極めて高い）に分類されている。根室ではユルリ島やモユルリ島の周辺で２５頭前後がいるとされ