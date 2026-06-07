「全米女子オープン選手権・３日目」（６日、リビエラＣＣ＝パー７１）世界ランキング１位のネリー・コルダが４アンダーの６７をマークし、通算６アンダーで首位タイに浮上した。３番パー４でチップインバーディーを奪ったネリー。圧巻だったのは終盤３ホール。３連続バーディーを決めて一気に首位タイへ浮上した。ギャラリーからは大歓声が沸き起こり、世界ランキング１位が怒涛の巻き返しを見せた。ネリーは初日に２オー