元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では阪神・森下翔太外野手（２５）が６日の楽天戦（甲子園）で審判への暴言によりプロ４年目で初の退場処分を受けたことを取り上げた。中畑氏は「私も抗議して一言、言われたことがあるんです。（真鍋球審は）それ以上抗議したら退場になりますよと時間をくれる。抗議して時間を与えて聞いてやっ