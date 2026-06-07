気象台によると、桜島の南岳山頂火口で7日午前6時52分に噴火が発生し、連続噴火となりました。連続噴火は、午前7時55分に噴火基準未満となりました。 噴煙は火口から最高で1300mの高さまで上がり、中量の噴煙が西に流れました。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 画像は午前10時の桜島で、現在も火口からは低い噴煙が上がって