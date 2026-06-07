今すぐ改善できる！姿勢が崩れにくいパーフェクト習慣とは 左右均等に体を使うクセをつける 肩甲骨はがしの効果を持続させるためにも、普段から正しい姿勢を身につけることの大切さを紹介してきました。しかし、姿勢の崩れはいわば「体のクセ」のようなもの。長年の悪い姿勢に体が慣れていると、正しい姿勢をとるための筋肉が未発達なため、よい姿勢がなかなか定着しません。 そこで実践したいのが、「姿勢を崩しにく