出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。6月6日（土）の同番組では、「2026年下半期に起こると噂される6つの社会問題」をテーマに、MC陣がクイズ形式で未来の展開を予想し合った。【映像】長嶋一茂、2人きりで食事に誘われたら“ホイホイついていく” 女性タレント甘い誘惑に一瞬で陥落そのなかで、「声が盗まれ詐欺に悪用されるかも？」という問題が大きな