メキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップの事前キャンプを行っている日本代表は現地時間6日夕、ティグレスのクラブ施設で調整を行った。事前キャンプの活動初日から3日連続で欠席していたMF遠藤航(リバプール)が、4日目で初めて練習場に姿を現した。遠藤はトレーニング開始前からストレッチを行っていた。日本人補習校の学生とその家族らによる歓迎セレモニーにも参加。そのあと練習開始時の円陣にも加わったが、練習が始